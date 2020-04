Tensione al supermercato, ragazza aggredita mentre è in fila

Una donna di 25 anni è stata aggredita mentre era in fila al supermercato. E' successo al discount Penny Market di via Massarenti, ieri pomeriggio. La donna avrebbe cominciato a discutere mentre era in fila alle casse, con un soggetto di circa 60 anni. Oggetto della discussione il mancato rispetto della distanza di sicurezza e della fila per entrare nel negozio.

Per tutta risposta l'uomo ha reagito all'ammonimento con calci e sputi, per poi dileguarsi a bordo di una bicicletta. All'uscita della donna dalla spesa l'uomo però si è ripresentato, scagliandole addosso al bicicletta, per poi sparire di nuovo. La polizia, una volta arrivata sul posto, non ha però trovato il soggetto autore del gesto. La ragazza invece se la è cavata con qualche escoriazione.

Un altro episodio di tensione si è registrato all'Eurospindi via del Lavoro, qualche ora più tardi. In questo caso è stato denunciato un 21enne, cittadino eritreo, che dopo aver dato in escandescenze, se la è presa con una auto in sosta, danneggiandola. L'esagitazione è proseguita, e il ragazzo ha anche danneggiato il proprio zaino rompendolo, per poi finire importunando una ragazza in fila e facendola allontanare. All'arrivo della volante l'uomo è stato identificato e denunciato per molestie e danneggiamento aggravato.

