Villalba: letti Terapia Intensiva tutti occupati da pazienti Covid provenienti da strutture pubbliche

Per l'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, GVM Care & Research conta ad oggi 5 gli ospedali a supporto del Servizio Sanitario Regionale: Oltre alle due strutture locali - Clinica Privata Villalba e Villa Torri Hospital di Bologna - ci sono Maria Cecilia Hospital a Cotignola (Ra), San Pier Damiano Hospital a Faenza (Ra).

A Bologna GVM, con Clinica Privata Villalba, Struttura Ospedaliera Polispecialistica, ha inoltre sottoscritto un protocollo di intesa con la AUSL di Bologna mettendo a disposizione 7 posti letto di Terapia Intensiva, per pazienti Covid e, in caso di necessità, l’intera struttura con ulteriori 64 posti letto. Al momento - fanno sapere dalla struttura - "tutti i letti di Terapia Intensiva sono già stati occupati da pazienti Covid provenienti dalle strutture pubbliche, oltre a parte dei posti letto in degenza destinati a pazienti Covid che non necessitano di Terapia Intensiva. Sono attesi a breve altri pazienti. Villalba prosegue, in base ai decreti vigenti, l'attività indifferibile per la chirurgia oncologica".

"Siamo attivi e tutto il personale, dai medici ai tecnici, infermieri e Oss, è instancabilmente al lavoro per offrire la sua continua assistenza - dichiara Alberto Di Perna amministratore delegato di Clinica Villalba - come lo è il personale di servizio che sanifica e igienizza continuamente la struttura. Essere insieme in questa complessa guerra contro un nemico invisibile non è semplice, ma siamo al fianco delle istituzioni sanitarie e a servizio dei cittadini di Bologna e delle province vicine".

A Bologna GVM, con Villa Torri Hospital, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il SSN, ha siglato inoltre, un accordo con il Policlinico S. Orsola Malpighi che prevede la messa a disposizione di sale operatorie, terapia intensiva e personale medico-infermieristico per interventi di cardiochirurgia e chirurgia vascolare (posti letto totali eventualmente a disposizione 99).









Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.