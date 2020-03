VIDEO| Al Sant'Orsola si testano le mascherine: allestito laboratorio in tempo record

E' stato allestito un laboratorio in una sala operatoria del Policlinico di S. Orsola per testare le mascherine, per velocizzare, favorire e migliorare la diffusione dei dispositivi protettivi. Nel laboratorio lavorano studiosi e ricercatori dell’Università di Bologna e medici del policlinico Sant'Orsola.

"Ci siamo trovati di fronte ad aziende che dicevano di poterle produrre, ma di non avere chi era in grado di fare la valutazione di conformità agli standard europei delle mascherine. Quindi non potevano commercializzarle. E così è nata questa iniziativa a tempo di record - dichiara il professor Francesco Saverio Violante -, e con la collaborazione dell'università, di altri atenei e di aziende private siamo riusciti a creare questa linea di test".