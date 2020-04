Coronavirus, test sierologico ai sanitari: positivo (a ora) il tre per cento degli operatori

La campagna di screening a tappeto sugli operatori sanitari dell'Emilia-Romagna è arrivata ad analizzare un quarto dei lavoratori. E meno del 3% è risultato positivo, per cui servirà un secondo esame per verificare se la malattia è ancora in corso.

A fornire i numeri è Sergio Venturi, il commissario regionale per l'emergenza coronavirus, nel corso della diretta Facebook di questo pomeriggio. A ieri sera, spiega, erano stati eseguiti in tutto 13.156 test sierologici su altrettanti operatori delle strutture sanitarie e delle case per anziani.

"Abbiamo 389 positivi, che sono un po' meno del 3%- sottolinea Venturi- sono persone che non hanno sintomi, altrimenti avremmo già fatto il tampone, e che sono state scovate dallo screening. Su questi positivi ora faremo un secondo approfondimento, con un secondo esame che ci dirà se la malattia è ancora in corso o è stata superata". A conti fatti, dunque, "siamo a circa un quarto dei dipendenti- afferma il commissario- ma contiamo di essere più veloci" nei prossimi giorni. (San/ Dire)

