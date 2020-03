Coronavirus, i tifosi rossoblu: "Campionato sospeso? Donazioni agli ospedali bolognesi"

"La nostra proposta è semplice: semmai il campionato dovesse essere definitivamente sospeso, non vogliamo nessun rimborso, ma chiediamo che tutto quello che la società ci avrebbe ridato, vada donato agli ospedali della nostra città". Così i tifosi del Bologna della Curva Andrea Costa in un comunicato diffuso sui social.

"L'emergenza sanitaria è grave ed è sotto gli occhi di tutti. Noi, di sicuro, staremo a casa, ma non vogliamo stare senza fare niente - si legge - sappiamo bene che l'aiuto più grande è quello fatto tutti insieme, quindi perché non metterci tutti insieme, tutti noi tifosi del Bologna FC e richiedere a questa società di farlo insieme a noi?"

Nel caso in cui, invece, si possa riprendere normalmente a giocare "e come ci auspichiamo tutti, vorremmo rinunciare a una partita del nostro abbonamento per donare i ricavi sempre ai nostri ospedali (la modalità che proponiamo è quella di rimettere in vendita i tagliandi di una gara compresa in abbonamento ad una cifra irrisoria per ognuno di noi, ma che se sommata può diventare un grandissimo aiuto per chi ne ha davvero bisogno). Facciamolo adesso e facciamolo insieme", concludono i rossoblù.