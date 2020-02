Coronavirus, turismo Bologna: chiuse Torre degli Asinelli e Casa Dalla, riapertura il 2 marzo

Ieri sono stati divulgati i chiarimenti applicativi dell’Ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus, che rimarrà in vigore in tutte le sue parti – a smentita di false notizie circolate sui social network - fino a domenica 1 marzo.

In particolare, dalla regione all'indomani dell'ordinanza forniscono precisazioni sul punto (articolo 1, comma 2, lettera A) relativo a quali attività, iniziative e manifestazioni devono essere sospese, o quali al contrario possono continuare a svolgersi regolarmente.

A Bologna

I punti informativi turistici in Piazza Maggiore 1/e e in Aeroporto G. Marconi di Bologna restano regolarmente operativi con gli orari di apertura consueti. Come rende noto Bologna Welcome, i tour guidati in aree esterne riprendono regolarmente da oggi martedì 25 febbraio.

La Torre Asinelli è chiusa al pubblico fino a domenica 1 marzo compresa, come da ordinanza regionale, ma potrebbe riapre il 2 marzo. Sospese anche le visite guidate a Casa Dalla fino a domenica 1 marzo compresa e gli eventi in previsione al punto informativo eXtraBo.

Come ha riferito a Bologna Today in un'intervista la guida turistica Anna Brini: "Gite scolastiche e visite guidate di italiani in giro in Italia sono già state annullate, almeno per quanto mi riguarda. Molte cancellazioni già una settimana fa e poi, con l'ordinanza di ieri lo stop forzato per me e per i miei colleghi, ma i provvedimenti sono più che giusti".