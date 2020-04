Cotabo illumina la sede con il tricolore per l'emergenza coronavirus | VIDEO

La sede di Cotabo a Bologna sarà illuminata con i colori della bandiera italiana fino a metà maggio. Questo a simboleggiare "l'impegno per superare la fase di emergenza coronavirus e anche il ruolo dei tassisti in questi giorni difficili, nello svolgimento del servizio di trasporto persone e nel supporto a organizzazioni di volontariato e persone in difficoltà' e impossibilitate a muoversi".

"La nostra è una delle attività che ha avuto i maggiori contraccolpi dalla pandemia, per questo è ancora più lodevole l'impegno di tanti nostri soci in attività a favore della comunità - commenta Riccardo Carboni, presidente di COTABO- il Tricolore sulla nostra sede rappresenta le spese consegnate a casa di tante persone anziane, le uova di Pasqua che distribuiamo per conto di diverse onlus, il supporto ad associazioni che sono in campo per la mobilità del personale sanitario. Nella situazione di difficoltà è emerso il meglio del nostro Paese e questo ci fa essere fiduciosi per il futuro. Da quel Tricolore dobbiamo trarre la forza per resistere ancora, consapevoli che ci sono le condizioni per ripartire".

Cotabo ha collaborato con Fondazione Ant, Istituto Ramazzini, Fanep, Bimbo Tu Onlus e con Pubblica Assistenza Croce Italia e con Fondazione Sant'Orsola ha avviato il servizio di consegna gratuita della spesa a medici e infermieri e il servizio di trasporto a un eur per personale sanitario. Il servizio taxi non è stato mai interrotto: gli autisti guidano in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale; le auto vengono sanificate periodicamente.