VIDEO| Università, attesi studenti dalla Cina, il rettore: "Una situazione da gestire"

Nessun caso "particolare" da gestire all'Università di Bologna non dopo l'esplosione in Cina dell'epidemia di Coronavirus. "In questo momento non abbiamo segnalazioni, i nostri studenti sono tutti rientrati, non abbiamo studenti in Cina, per cui non ci sono elementi di allarme".

A dirlo il rettore Francesco Ubertini, ma l'arrivo nei prossimi mesi di nuovi iscritti dal paese asiatico dovrà essere un tema centrale: "La comunità degli studenti cinesi è la più grande tra quelle degli studenti internazionali. Siamo nell'ordine di un migliaio di studenti che vengono dalla Cina", spiega Ubertini, anche se "in questo momento non abbiamo punti di criticità".

E' previsto un nuovo progetto che porterà gli studenti a Bologna, per per periodi di scambio o per iscriversi. "A quel punto vedremo come gestire la situazione", assicura il rettore che conferma di essere in contatto con il ministero. "E' chiaro che è una situazione che andrà gestita perchè abbiamo moltissimi studenti che vengono dalla Cina, quindi c'è il tema dei prossimi studenti che arriveranno. Vedremo, stiamo monitorando la situazione". (dire)