VIDEO| Coronavirus, Valsamoggia: pianta davanti ai cimiteri per i defunti covid

Il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno, con i Presidenti dei Municipi e del Consiglio Comunale, hanno portato, in rappresentanza di tutta la collettività, una pianta (che verrà messa successivamente a dimora) davanti a ognuno degli ingressi dei ventidue cimiteri del territorio a ricordo anche delle vittime della pandemia.

"In questa lunga quarantena è stato impossibile visitare i cimiteri per andare a trovare chi non è più con noi e anche salutare adeguatamente chi ci ha lasciato in questo periodo, a causa del virus ma non solo, rendendo questo momento di dolore ancora più pesante per familiari e amici".



Ruscigno cita il poeta Franco Arminio "non si può onorare la vita senza attenzione alla morte e al dolore, e ci sono alcuni riti che hanno una funzione collettiva che è stato molto doloroso sospendere - aggiunge il sindaco - con questo gesto simbolico, anche di raccoglimento davanti a quei cancelli, vogliamo ricordarci insieme, come comunità, l'importanza di fermarsi un attimo e dare insieme il giusto peso alle cose, per quanto possibile in questi tempi inediti, in attesa di poterlo fare in altri modi".