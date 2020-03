Coronavirus, il sindaco di Valsamoggia: "Non mi chiedete dove sono i controlli"

"Non mi chiedete dove sono i controlli. Siate controllori di voi stessi, per una volta". Inizia coì un severo messagio del sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno, fusione di comuni che condivide una grossa porzione di territorio confinante con la provincia di Modena, dichiarata zona 'arancione' dall'ultimo decreto anti-coronavirus.

"In molti -spiega Ruscigno- mi stanno chiedendo informazioni sui transiti delle zone art.1, quelle soggette a limitazioni come la provincia di Modena. Stiamo mandando un quesito di tutte le varie casistiche che mi avete enunciato che non siano già chiarite".

"Ricordo -continua il messaggio- che per qualsiasi motivo di lavoro o sanitario il transito è consentito, anche se solo verso la destinazione. Non potete quindi ad esempio andare da Modena a Bologna a far la spesa, ma solo verso il luogo di lavoro o della prestazione sanitaria. Su tutti i casi che ricadono nei motivi "per necessità" dobbiamo avere delle precisazioni. In questo caso siate voi i primi controllori, non abusate di questa possibilità. Fatevi per primi la domanda se la motivazione è seria, urgente, non rinviabile. E per una volta diamo una mano a chi deve far rispettare le restrizioni, non come quando lampeggiamo a chi viene dall'altra direzione, poi ci lamentiamo che la gente va troppo forte. Siate responsabili. È in ballo la salute di tutti. Grazie".