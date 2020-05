Fase due, Venturi: "Virus meno aggressivo, ma non è ancora ora di fare festa"

Non è ancora il momento di fare festa. A lanciare l'avvertimento è Sergio Venturi, ex commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, ospite oggi della trasmissione in diretta Facebook 'Il volo del colibri'', il format di social tv il format di social tv curato dal Comune di Bologna e dalla Fondazione per l'innovazione urbana, in collaborazione con Radio Bologna Uno.

"Speriamo che nella fase 2 ci sia una responsabilità collettiva- si augura Venturi- perché ce n'è un gran bisogno. Sto vedendo le immagini di alcune città, anche in Emilia-Romagna, e sembra ci sia molta voglia di festa. Ma non è ancora il momento di lasciarsi andare del tutto".

Il virus, del resto, non è ancora stato debellato del tutto, ricorda l'ex commissario. Che però su questo fronte continua a essere ottimista. "Non penso che questo virus sia lo stesso di due mesi fa- sostiene Venturi- perché nel circolare, come succede a tutti i coronavirus, si indebolisce. Oggi i medici in ospedale vedono casi del tutto differenti a prima, che quasi mai finiscono in terapia intensiva".

Di conseguenza, ribadisce l'ex commissario, "dobbiamo fare il nostro e avere rispetto di chi ci ha consentito di non collassare in questi due mesi". In fondo, lascia intendere Venturi, si tratta di resistere ancora un po', anche perché "andiamo verso la prospettiva in cui o avremo il vaccino o avremo medicinali definitivi. E credo abbastanza rapidamente, nel giro di un anno, ci saranno scoperte che ci consentiranno di mettere le mascherine nel cassetto. Sono sicuro che i virologi che troveranno la soluzione in fretta", sostiene Venturi. (San/ Dire)

