Coronavirus, Venturi: "A Pasqua e Pasquetta stiamo a casa, c'è da soffrire ancora un po'" | VIDEO

"Non ci vogliamo trovare di nuovo in una situazione quasi inaffrontabile come quella in cui ci siamo trovati dalla fine di febbraio. Cominciamo a scaglionare le aperture, a partire ovviamente dal tessuto produttivo che è da riattivare al più presto. Però Pasqua e Pasquetta ce le facciamo a casa nostra".

Questo l'appello rivolto ai cittadini emiliano-romagnoli da parte del commissario per l'emergenza coronavirus, Sergio Venturi, durante la diretta per l'aggiornamento dei dati sull'epidemia di Covid-19. "Ancora per un po' ci sarà da soffrire. Ma se i numeri ci daranno ragione anche nei prossimi giorni ci avviamo allo spegnimento dell'emergenza".