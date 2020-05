Coronavirus, il commiato di Venturi: "Non vi spaventate per il futuro ma siate responsabili, anche se non obbligati"

La curva del contagio si abbassa sempre di più, ma "non è finita e dobbiamo continuare ad essere prudenti".

È l'ultimo avviso di Sergio Venturi come commissario all'emergenza Covid-19 dell'Emilia-Romagna. Si è chiusa infatti con la diretta di ieri pomeriggio per l'aggioramento dei dati sul contagio l'esperienza dell'ex assessore, che spedisce però qualche messaggio in bottiglia per le prossime settimane e per i prossimi mesi.

"Non ci dovremo fare spaventare da qualche piccolo incremento e non ci dovremo eccitare quando i numeri andranno verso lo zero", dice a proposito di possibili nuove impennate del virus.

Le due parole chiave della fase due, dice ancora Venturi, sono responsabilità e rispetto. "Abbiamo la grande responsabilità di non fare ricrescere" il contagio, ma "senza bisogno di imposizioni. Facciamo vedere che siamo grandi e non siamo un popolo che non ha bisogno di essere indottrinato".

Ad esempio, torna a ribadire, "consiglio a tutti di usare la mascherina anche all'aperto". Quanto al "rispetto", è "soprattutto per quelli che hanno lavorato per fare sì che la malattia, per chi la avuta, passasse bene". Venturi poi ammonisce: "senza fiducia nel futuro non c'è aiuto di Stato né dell'Unione europea che tenga".

Infine, i ringraziamenti di rito, a partire da quelli al presidente Stefano Bonaccini, con cui "abbiamo avuto una frequentazione positiva, intensa, per più di cinque anni". E un pensiero all'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini: "da domani avrà per intero il testimone e sono sicuro che saprà lavorare al meglio". (Bil/ Dire)

Leggi anche: