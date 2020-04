Coronavirus Emilia-Romagna, Venturi: "Privati potranno fare i test, ma a pagamento"

Test sierologici per i privati cittadini? Per il commissario ad acta all'emergenza Coronavirus della Regione Emilia-Romagna Sergio Venturi non manca ancora molto tempo. "Questi vengono valutati e validati dalla nostra rete di laboratori e vengono bollinati- spiega Venturi- e tra 10-15 giorni credo che ci saranno già un certo numero di test in commercio che possiamo testare. E poi i laboratori privati potranno offrirli ai cittadini" pronostica Venturi durante la diretta Facebook di oggi 23 aprile.

"Non lo escludo, anzi penso che potrà accadere prima di quel che si pensi" continua Venturi, che spiega: "Penso di aver contribuito a creare un po' di confusione a riguado, ma preciso: daremo un elenco di test autorizzati e poi i singoli cittadini potranno, a proprie spese, chiedere ai laboratori se sono in possesso di quel determinato test, quello della white list". Venturi però ammonisce: "(I test) non danno una patente di invulnerabilità. Se negativo, il test sierologico dopo quindici giorni va rifatto. Voglio dire è una bella medaglia al petto il test negativo, ma è una medaglia che ha una scadenza".

Diverso invece il discorso dei tamponi: "Quelli li facciamo noi -scandisce Venturi- serve un professionista: non basta strusciarsi un cotton fioc nel naso o in bocca. I test sierologici invece li facciamo prima alle categorie a rischio".