Coronavirus, il messaggio dei tifosi del Bologna dalla Cina: "We are one" | VIDEO

Il Bologna Fc ha ricevuto un video messaggio dai suoi tifosi cinesi: "We are one". Nel video tutti hanno in mano un foglio con la slogan simbolo della squadra bolognese, la frase completa è questa: "Forza Bologna, forza Italia, we are one".

Un pensiero che arriva da lontano e che fa sorridere tutti, non soltanto gli appassionati di calcio. "Grazie Bologna per il supporto dato alla Cina e a Wuhan – dice in inglese un tifoso – ora è il nostro turno: supportiamo tutti i medici e i cittadini di Bologna e di tutta Italia".