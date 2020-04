Anziano morta nella casa di risposo: la procura apre inchiesta per omicidio colposo

Dopo la morte di una signora di 87 anni, avvenuta domenica scorsa nella casa di riposo Villa Teresa di Sasso Marconi, la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. L’esposto è stato presentato dalla figlia della donna informata del decesso della madre telefonicamente.

Si indaga così per fare chiarezza sulle cause della morte. Delle indagini si occupano i Carabinieri del Nas, coordinati dal pm Marco Imperato, che avrebbero posto sotto sequestro la cartella clinica e la salma dell'anziana.

Nelle strutture Asp città di Bolonga, 113 ospiti, su un totale di 516 e 41 operatori sono risultati positivi al coronavirus. A darne notizia è la stessa azienda pubblica, che rende noto anche lo stato di avanzamento dello screening sierologico del personale e degli anziani assistiti. Per la massima parte si tratta di casi 'leggeri' o asintomatici, per i quali è stato comunque attivato il protocollo di isolamento e terapia. Si registra però anche l’avvenuto ricovero ospedaliero per 16 nuovi anziani ospiti di CRA.