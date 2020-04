Morte nella casa di risposo: la procura apre inchiesta per omicidio colposo

Dopo la morte di una signora di 87 anni, avvenuta domenica scorsa nella casa di riposo Villa Teresa di Sasso Marconi, la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti a seguito dell’esposto presentato dalla figlia della donna . Nella struttura vari i decessi da inizio pandemia, tra persone risultate positive e quelle che avevano presentato i sintomi.

Si indaga così per fare chiarezza sulle cause della morte. Delle indagini si occupano i Carabinieri del Nas, coordinati dal pm Marco Imperato, che avrebbero posto sotto sequestro la cartella clinica e la salma dell'anziana.

La struttura, che appartiene alla Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, ospitava 98 anziani: "Dall'inizio di febbraio sono morte 30 persone, 18 erano positive o con sintomi assimilabili al covid - ha detto a Bologna Today il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani - le altre 12 potrebbero essere decedute per lo stato di salute compromesso, Villa Teresa ospita infatti persone in età molto avanzata" sottolinea.

"Sin dal'inizio - continua Parmeggiani - sono state adottate i provvedimenti di contenimento, isolando le persone positive o con sintomi e sanificati gli ambienti. Più volte l'equipe territoriale ha visitato Villa Teresa, riorganizzandola, facendo formazione, istituendo le procedure di svestizione ecc. e somministrata l'idrossiclorochina ai pazienti in grado di 'sopportarla', visto che si tratta di un trattamento pesante. Tra oggi e domani, i positivi verranno spostati in ospedale o a Villa Nobili, a Castiglione de Pepoli, per poter procedere alla sanificazione completa".

Nelle strutture Asp città di Bologna, 113 ospiti, su un totale di 516 e 41 operatori sono risultati positivi al coronavirus. ER' il bollettino diramato a inizio settimana dalla stessa azienda pubblica, che rende noto anche lo stato di avanzamento dello screening sierologico del personale e degli anziani assistiti. Per la massima parte si tratta di casi 'leggeri' o asintomatici, per i quali è stato comunque attivato il protocollo di isolamento e terapia. Si registra però anche l’avvenuto ricovero ospedaliero per 16 nuovi anziani ospiti di CRA.