Coronavirus: stop voli da e per l'Italia, paese off-limits

L'Italia è praticamente isolata. Ryanair, Jet2, Wizz Air, British Airways, Iberia, Aeroflot, Air Serbia, Delta Airlines, Anche Air Canada hanno cancellato o stanno per farlo i voli da e per l’Italia, ma anche Alitalia ha tagliato diverse tratte. Quindi dalla Spagna, alla Grecia, alla Turchia, e poi il Canada, il Regno Unito, la Romana, gli Stati Uniti, la Polonia, il Kosovo, la Serbia e l'Albania (sospesi anche i traghetti) , sospendono arrivi e partenze, mentre Iran e Israele avevano adottato i provvedimenti già da qualche giorno.

Il Gugliemo Marconi di Bologna con una nota ha invitato i passeggeri a non recarsi in aeroporto, ma di chiedere informazioni alle compagnie aerei o tramite i canali dedicati.

Nella giornata di oggi, 11 marzo, sono stati cancellati:

Eurowings per Dusseldorf, Air France per Parigi, Lufthansa per Francoforte, Sas per Copenhagen, Austrian Airlines per Vienna, Alutalia per Roma, Aegean Airlines per Atene, Iberia per Madrid, Ryanair per Lanzarote, British Airways e Easy Jet per Londra, Wizz Air per Bucharest, Lufthansa per Francoforte, Ryanair per Londra, Madrid, Barcellona, Malta e Porto, Tap per lisbona, Wizz Air per Chisinau e Tmisorara, Vuelling per Barcellona, Royal Air Maroc per Casablanca, Jetairfly per Marrakech, Air Albania per Tirana.