Coronavirus, 2 casi in Italia. Il tour-operator: "Voli cancellati e cambi di biglietto"

Due casi accertati di coronavirus in Italia: lo abbiamo saputo ieri sera dalla voce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si tratta di una coppia di cittadini cinesi che al momento si trova a Roma, isolati allo Spallanzani e non si conosce ancora il loro itinerario in Italia. Sappiamo che sono atterrati a Milano Malpensa insieme al loro gruppo e sono dopo alcuni giorni giunti nella capitale.

La Regione Emilia-Romagna intanto ha messo in piedi un'unità di crisi per monitorare il virus e, se necessario, contrastarlo. La Regione ha scritto ai direttori generali e sanitari delle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna ai direttori dei dipartimenti di sanità, trasmettendo le ultime informazioni aggiornate dal ministero della Salute. Nella circolare si indicano i criteri per la "definizione di caso per la segnalazione", le modalità per la "diagnosi molecolare" e le raccomandazioni per la "raccolta dei campioni clinici". Al momento in regione non ci sono casi di coronavirus: "Siamo attenti e attrezzati, ma non allarmati". Fanno sapere da viale Aldo Moro.

Ma cosa sta succedendo con i voli aerei e i viaggi? Le maggiori compagnie europee stanno cancellando i voli per la Cina: British Airways, United Airlines, American Airlines e Lufthansa. Ma anche United Airlines, American Airlines, Air India e Delta Air Lines per citarne alcune. Stanno comunque provvedendo anche ad aggiornare le condizioni di cancellazione e di cambio biglietti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori" Lo conferma oggi Umberto Sassatelli Salvadori titolare della storica agenzia bolognese Viaggi Salvadori.

L'emergenza sanitaria per il coronavirus sta provocando una forte scossa nel settore viaggi e riguarda anche il business travel: "La Cina, come risaputo, è una delle mete più battute per gli affari ed è qui che si registrano evidentemente maggiori cancellazioni. O meglio rinunce, visto che la maggior parte delle trasferte si organizzano in tempi stretti e quindi non vengono neppure prenotate. Diversa invece la situazione per il turismo: mentre i maggiori operatori hanno dato disponibilità e attivato sistemi di repro policy per cui è possibile permutare il proprio pacchetto con altro, è per ora prematuro a parer mio cancellare un viaggio programmato per l'estate. Non dimentichiamo poi che la Cina è molto grande e Hubei solo una provincia. Qualcuno si è allarmato anche per Vietnam e in generale per l'Asia, in questo caso il panico è ancora meno giustificabile".

Intanto Toyota ha interrotto la produzione fino al 9 febbraio e il colosso del caffè Starbucks ha annunciato la chiusura temporanea di metà dei punti vendita in Cina: "La Cina non può essere isolata nè fisicamente nè economicamente - prosegue Sassatelli - quello che si può fare è stare alla finestra e osservare quello che accade, sapendo che da parte degli operatori c'è massima disponibilità a dare informazioni e seguire i clienti. Ne abbiamo viste tante negli anni, dalla Sars all'Aviaria...".