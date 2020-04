Coronavirus, cardinale Zuppi: "Riaprire? Solo se vite non in pericolo"

Se, la speranza che l'emergenza e la chiusura legate all'epidemia "possano terminare presto, certamente, solo dopo che la vita di nessuno sia messa in pericolo". E' il monito lanciato dal cardinale Matteo Zuppi, durante la messa del giovedì santo celebrata a porte chiuse, nella cattedrale di San Pietro senza fedeli.

"E' una Quaresima che ha cambiato molte abitudini e speriamo di non fare l'abitudine a pensare che non ce la faremo mai, a vedere la cattedrale vuota" ha detto Zuppi nell'omelia invitando ad approfittare di questo periodo di distanza. "Cambiamo sul serio il cuore, oltre che le abitudini proviamo a rendere migliore il nostro cuore, perchè se io inizio a cambiare, anche il mondo cambia". E in un altro passaggio del discorso, ribadisce: "Iniziamo a cambiare, perchè l'isolamento non ci renda chiusi e aggressivi, ma ci faccia scoprire al contrario quanto siamo fatti per gli altri e a scegliere di volerci bene". In questa emergenza sanitaria, sottolinea l'arcivescovo, "abbiamo scoperto la concretezza del male: quella vera, non una minaccia lontana. Abbiamo capito che siamo uguali agli altri e questo- ammonisce- non deve diventare motivo di un rinnovato individualismo, ma anzi la scelta di amore per il prossimo e di responsabilità verso gli altri". Dunque, insiste Zuppi, "se è vero che niente sarà come prima, è una grande opportunità', perchè anche noi non torniamo a essere quelli di prima. Cambiamo il cuore, perché' dobbiamo combattere il male. E forse lo faremo con un po' piu' di convinzione".

Aiuti economici

Per "essere vicina alle famiglie e alle persone in difficoltà" a causa dell'emergenza sanitaria, la Chiesa di Bologna ha istituito un Fondo di aiuti economici. Si chiamerà "Fondo San Petronio", sarà sotto la responsabilità del direttore della Caritas e verrà presentato entro la fine di aprile insieme a tutte le indicazioni necessarie per potervi accedere.