Coronavirus, Zuppi prega a San Luca: "Andrò a piedi da solo, ma salirete con me"

L'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, domani 17 marzo alle 19 si recherà in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca sul Colle della Guardia dove reciterà il Rosario, la supplica alla Madonna e concluderà la Novena indetta nei primi giorni di marzo.

L’Arcivescovo andrà da solo, e sarà accompagnato soltanto dai vicari generali mons. Giovanni Silvagni e mons. Stefano Ottani, e dal segretario generale don Roberto Parisini. L’intenzione espressa è quella di recarsi a pregare per combattere il male in questo tempo di epidemia, per la guarigione dei malati, per ricordare coloro che sono morti e le loro famiglie.

"Dobbiamo essere concordi e insistenti nella preghiera – ha detto il card. Zuppi in un videomessaggio diffuso sul sito della diocesi - che non è soltanto una richiesta buttata lì. E’ una richiesta per pregare Dio, affidarsi al suo amore, e sconfiggere il male. Continueremo questa preghiera delle ore 19 che ci ha visto riuniti, come accordati insieme, distanti da luoghi diversi ma insieme per rinnovare, per intercessione della Vergine di San Luca, la richiesta della fine dell'epidemia e della guarigione di coloro che sono stati colpiti. Con insistenza, più insistenti del male, senza arrendersi di fronte al male di cui vediamo le conseguenze. Solo così possiamo combattere il male e sentire la protezione di Maria, sentire la forza del Signore che ama la vita degli uomini. E li protegge da ogni male".