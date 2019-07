Car sharing Corrente: il 10 luglio riavvio tecnico, stop noleggi

Mercoledì 10 luglio si pore disservizi per i cittadini che corranno utilizzare la auto elettriche in car sharing "Corrente". Come rende noto Tper, alle 6.00 verrà effettuato un riavvio tecnico del sistema di gestione dell’App per procedere a un intervento programmato di manutenzione generale del sistema.

L'attività durerà circa 45 minuti durante i quali non sarà possibile né aprire un noleggio né chiuderlo.