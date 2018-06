Autobus, raccolta firme per allungare le corse: "Fondamentale per studenti e lavoratori'

Sono già circa 800 le firme raccolte dai giovani di Pianoro, che qualche giorno fa hanno avviato una petizione per chiedere che la sera, la corsa della corriera 96, venga prolungata. La raccolta firme è partita sulla classica piattaforma online, ma grazie a un tam tam generale ha già raccolto molte adesioni.

Ad appoggiare l’iniziativa anche il consigliere comunale pentastellato Pierluigi Rocca: “Innanzitutto un plauso all’ iniziativa di questi giovani . Venuto a conoscenza della petizione l’ho subito promossa perché credo che questi ragazzi abbiano il diritto di riuscire a spostarsi tra Pianoro e Bologna usufruendo dei mezzi pubblici anche di sera”.

La linea 96 è fondamentale per studenti e lavoratori, e copre una grande fascia di territorio, collegando il comune della cinta al centro di Bologna. “ L'ultimo autobus di servizio per Bologna in partenza da Pianoro - si legge nella raccolta firme- è alle ore 21/21:30 e per tornare a pianoro 20:30/21:00, per gli adolescenti risulta una grande difficoltà spostarsi verso il centro città e la maggior parte sono costretti a rimanere in paese”. L’obiettivo è quello di arrivare almeno a mille adesioni. image1.png