Realtà aumentata, logistica, turismo: dalla Regione 25 milioni per 79 corsi post diploma

Fornire ai giovani competenze tecniche e tecnologiche attraverso lezioni in aula, laboratori e stage, per avvicinare sempre più il mondo della scuola a quello delle imprese. È questo l'obiettivo che la Regione Emilia-Romagna si pone con l'attivazione e il finanziamento di un pacchetto di percorsi formativi che si svolgeranno in tutta l’Emilia-Romagna, illustrato oggi in viale Aldo Moro alla stampa dall’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Patrizio Bianchi, insieme ai presidenti e i direttori degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Si tratta di 79 corsi della Rete politecnica - finanziati con quasi 15milioni di euro complessivi regionali, di cui 10 del Fondo sociale europeo - e 306 progetti formativi rivolti ad imprenditori, manager e professionisti, finanziati con altri 10 milioni di euro.

Ai giovani e alle persone in cerca di lavoro si rivolgono dunque i 79 percorsi post diploma, per chi già lavora, invece, sono disponibili 306 percorsi di formazione continua e azioni ‘non corsuali’, cioè svolte sul campo e non in aula.

I corsi partiranno tutti a inizio autunno e c'è tempo fino al 16 ottobre per iscriversi: 29 corsi ITS, della durata di due anni e realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori e 50 corsi IFTS, che prevedono un anno di Istruzione e Formazione Tecnica superiore. Per un totale di 1.600 posti.

Completati i corsi, i ragazzi in media trovano lavoro entro sei mesi o un anno all'85-90% ma ci sono picchi anche del 100%, come nel caso della meccanica.

ITS

Per il biennio 2019/2021 le 7 Fondazioni Its regionali realizzano 29 percorsi formativi biennali per conseguire il titolo di Tecnico Superiore, a cui potranno partecipare 600 persone. Quella realizzata dagli Its è una formazione post diploma non universitaria, che risponde ai fabbisogni di innovazione e specializzazione delle imprese dell’Emilia-Romagna, progettata e realizzata dalle Fondazioni di cui fanno parte imprese, università, enti di ricerca, istituti scolastici, enti di formazione professionali ed enti locali.

Qui tutti i corsi

Quattro le novità nell’offerta formativa di quest’anno: Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata e virtuale, che si terrà a Casalecchio di Reno (BO); Tecnico superiore per la gestione commerciale internazionale

di prodotti e servizi, a Modena, Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici, a Rimini e Tecnico superiore per la gestione logistica del freddo e intermodalità, a Parma. Sono rivolti a giovani e adulti in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) e, per iscriversi, è necessario sostenere e superare una prova di accesso. Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 16 ottobre.

IFTS

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore sono 50 e partiranno entro novembre 2019, gratuiti, durano 800 ore e

rilasciano al termine un certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale. I giovani potranno frequentare i percorsi e conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore anche in apprendistato. Anche in questo caso, per

iscriversi, è necessario sostenere e superare una prova di accesso. Gli ambilti coprono 17 diverse professionalità.