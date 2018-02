Carabinieri, guida di emergenza: formazione all'Autodromo di Imola

Elevare sensibilmente gli standard di efficienza operativa e rafforzare le condizioni di sicurezza per le persone, riducendo in concreto l’incidentalità in occasione dell’esecuzione degli interventi di emergenza operativa: questi gli obiettivi dei Corsi di Guida Sicura d’Emergenza che lo scorso dicembre sono stati completati all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per gli autisti delle Aliquote Radiomobili delle Compagnie della Legione Carabinieri Emilia Romagna.

LEZIONI TEORICHE E PRATICHE. Le sessioni addestrative, caratterizzate dall’attuazione di nuovi criteri formativi disposti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si articolano in specifiche lezioni teorico/pratiche sulle tecniche di guida da adottare in situazioni di emergenza operativa, prevendo anche l’impiego di specifiche attrezzature, finalizzate a fornire una preparazione più qualificata ai militari dell’Arma impiegati quotidianamente nei servizi di pronto intervento.

L’attività addestrativa, svolta dagli Istruttori di Guida di Sicura d’Emergenza dell’Arma dei Carabinieri, si è incentrata principalmente sull’esecuzione delle diverse tecniche per assicurare, in ogni situazione, la giusta posizione di guida, la frenata d’emergenza, il controllo della sbandata e il mantenimento della corretta traiettoria in curva in ragione delle diverse condizioni atmosferiche e del fondo stradale. I corsi proseguiranno anche nel 2018 grazie alla volontà del Consiglio di Amministrazione della società Formula Imola S.p.a., ed in particolare del suo Presidente Uberto Selvatico Estense, di perseguire con concretezza il sogno di dare vita alla collaborazione istituzionale con le forze dell’ordine mediante attività comuni finalizzate al miglioramento del servizio erogato ai cittadini.

FORMARE SULLA SICUREZZA. Tale collaborazione rientra nell’ambito di un più ampio progetto di reciproci intenti con l’Arma sui temi della promozione dell’educazione alla legalità, della formazione per assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada e su iniziative di comunicazione per l’orientamento sulle corrette condotte di guida al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada, ad iniziare da quelli più giovani.

Pier Giovanni Ricci (Direttore Generale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari): “L’Autodromo di Imola ha un rapporto di collaborazione consolidato con le Forze dell’Ordine e l’Arma dei Carabinieri contribuisce da sempre in maniera capillare e fondamentale alla sicurezza di spettatori e addetti ai lavori in occasione dei nostri eventi. In questa ottica ritengo che gli spazi della struttura siano idonei per questi Corsi di Guida Sicura di Emergenza, che svolgono una funzione sociale e di sicurezza per tutti i cittadini. Questa collaborazione rientra in un progetto più ampio sui temi della educazione alla legalità e alla corretta condotta di guida, e sono allo studio diverse iniziative che vedranno la luce nei prossimi mesi”.