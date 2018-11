"Qui vengono a cercare la droga, temiamo di vederci puntare una siringa per qualche spicciolo"

«C'è bisogno di diventare come Piazza Verdi prima che si decida di fare qualcosa?»: è la domanda che si pongono i commercianti di Corte de' Galluzzi dopo aver visto degli altri video che confermano l'esistenza di una seconda identità dell'antica piazzetta, fatta di consumo di droga (qui le immagini) e strani movimenti tra i vasi delle piante. Non solo la notte, anche di pomeriggio.

«Abbiamo notato delle persone frugare ripetutamente tre le piante. Pensavamo fosse un'azione delle forze dell'ordine in borghese - racconta William Sabbi, titolare del negozio di giocattoli della corte - Usavano anche la torcia del cellulare per vedere meglio. Abbiamo pensato che ecco, stavano cercando della sostanza stupefacente nascosta dai pusher che frequentano la piazza di notte. Ma poi abbiamo saputo che nè poliziotti nè carabinieri erano in servizio in questo luogo. Purtroppo. E allora chi sono quei soggetti?».

Lo scorso maggio un primo allarme dopo "il buco" sul collo di un tossicodipendente che, accovaciato fra le auto in sosta, si era iniettato della droga sotto l'occhio delle telecamere di sorveglianza. Poi una situazione ripetuta e segnalata, che ha messo in allarme sia i commercianti che i residenti, i quali stanno sostenendo anche una battaglia per la pedonalizzazione e in generale una rivalutazione della zona, bella e antichissima, ma spesso confusa con un parcheggio, vista la quantità di auto in sosta.

«L'assessore Alberto Aitini ci ha ascoltato e speriamo si possa occupare della questione - dice Antonella Passerini, commerciante - anche perchè non vogliamo avere paura di vederci puntare una siringa per qualche spicciolo. Non abbiamo bisogno di conferme, abbiamo capito che qui c'è un giro di spaccio, forse la zona è stata scelta perchè insospettabile? Non lo sappiamo, ma quello che troviamo al mattino e quello che vediamo dalle riprese parla chiaro. Crediamo che lascino delle dosi nei vasi e che qualcuno passi poi a prenderle...ma non possiamo e non dobbiamo spingere oltre sostituendoci agli investigatori».

Lorenzo Ammirabile, William Sabbi, Antonella Passerini (NELLA FOTO IN BASSO)