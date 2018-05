Corte de' Galluzzi: droga nascosta fra le piante del negozio di giochi

Un'insospettabile trasformazione quella che sembra subire l'elegante e centralissima Corte de' Galluzzi dal giorno alla notte: la scoperta dei commercianti, riguardando le immagini dei dispositivi di videosorveglianza, lasciano a bocca aperta perchè raccontano tutta un'altra storia rispetto alla vita diurna, che però lascia qualche traccia anche al sorgere del sole.

"Droga nascosta nei vasi di fiori, persone che se la inniettano nel collo proprio lì"

A raccontare quello che sta accadendo da diversi mesi a questa parte nella piazzetta che sta fra via D'Azeglio e Piazza Galvani, Walter Sabbi, il titolare insieme alla socia Milly di un negozio di giocattoli che affaccia proprio si Corte de' Galluzzi: "Abbiamo aperto il nostro negozio da circa un anno e mezzo e mai ci saremmo aspettati una cosa del genere proprio qui. Ci siamo accorti di quello che avviene la notte perchè i dispositivi di videosorveglianza ci mandano un allarme quando qualcuno sosta in prossimità del negozio per oltre 60 secondi. Ci eravamo accorti che le piante nei nostri vasi venivano spostate e abbiamo trovato delle siringhe qua e là...".

In pratica la droga, presumibilmente eroina, viene nascosta nelle piante per poi essere recuperata e subito somministrata dal proprietario: "Una scena molto violenta è quella che riprende un giovane iniettarsi una dose direttamente nelle vene del collo, così, in piedi e davanti alle auto che spesso vengono parcheggiate nella piazzetta. Abbiamo avvertito le forze dell'ordine e consegnato alcuni video affinchè possano essere utili in qualche modo a capire chi e cosa traffica in questa zona, sempre stata tranquilla e curata".

"Sappiamo che non siamo ai livelli di Piazza Verdi, ma qualcosa bisogna fare"

"Ogni mattina controlliamo tutto per bene e con molta attenzione - continua William - anche per la tipologia di attività che abbiamo. Sappiamo che non stiamo parlando di una situazione in stile piazza Verdi, in ogni caso è giusto denunciare il fatto che la situazione si ripeta da mesi".

Oltre alle foto che testimoniano la presenza di siringhe che spuntano di tanto in tanto appoggiate in luoghi vari, i commercianti di questa piccola area denunciano anche l'abbandono selvaggio di rifiuti da parte evidentemente di alcuni residenti e l'ormai noto parcheggio abusivo che "imbruttisce" un angolo di Bologna davvero unico.