Sangue e siringhe al negozio di giocattoli: "In Corte Galluzzi affitti alti e situazione critica"

«Basta girare l'angolo di via D'Azeglio per ritrovarsi siringhe e macchie di sangue davanti al proprio negozio. Eppure il "pregio" di stare a due passi da Piazza Maggiore lo paghiamo caro visti gli affitti dei locali commerciali della zona». A parlare - e far parlare le immagini contenute nel suo smartphone - è William Sabbi, titolare di un negozio di giocattoli in Corte de' Galluzzi da un paio di anni.

Sabbi aveva già segnalato a BolognaToday lo stato di degrado in cui questa elegante zona cade durante la notte, mostrando attraverso alcuni video delle telecamere di sorveglianza il consumo di eroina fra le auto parcheggiate (qui il VIDEO). Oggi, dopo circa una quarantina di segnalazioni alle forze dell'ordine e un nuovo amaro risveglio, si torna a parlare dei problemi di questa bellissima piazzetta del centro storico «fra auto, droga, costi di affitto insostenibili, e varie qui la situazione è assurda e merita di essere pubblicata».

In particolare, nella dello scorso 17 ottobre fra le 00:46 e le 01:54: «l'ennesimo tossico si buca davanti il nostro negozio di giocattoli, facendoci ritrovare al mattino siringa, flaconcino e tanto sangue, sia sui gradini del portone che a fianco del negozio, oltre che sull'ingresso del negozio, sulle vetrine e sulla porta e vetri. Un'indecenza: in quasi due anni abbiamo segnalato la cosa oltre 40 volte, una media di 2 al mese, non pare di essere nella culla altolocata di Bologna. Basta essere dietro via D'Azeglio perchè i proprietari dei locali facciano pagare ai commercianti canoni altissimi e non proporzionati al flusso pedonale e sopratutto con la scarsa sicurezza e degrado che vi è in Corte de' Galluzzi?»