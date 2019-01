Corte Roncati: ruba nella sede Ausl, arrestato 'volto noto'

Si è intrufolato negli uffici Ausl e ha portato via un computer portatile e la borsa della dottoressa di turno, pescarese di 57 anni.

Sono scattate le manette per un cagliaritano di 48 anni che venerdì a ora di pranzo ha messo a segno un furto al Polo tecnologico regionale Corte Roncati di via Sant'Isaia. Il 57enne è stato notato per il suo atteggiamento sospetto, così gli operatori hanno allertato il 112.

Grazie alle descrizioni, i Carabinieri del radiomobile lo hanno individuato nelle vicinanze e arrestato per furto aggravato nelle vicinanze: la refurtiva è stata recuperata, insieme ad alcuni attrezzi da scasso, cacciaviti e un piede di porco.