20 anni dal 'processo Bologna', il corteo dei rettori di 200 università | VIDEO

I 200 rettori in processione dall'Archiginnasio al salone del Podestà di palazzo Re Enzo, per partecipare alla due-giorni di celebrazioni "Bologna Process beyond 2020: fundamental values of the Ehea (European higher education area-Spazio europeo dell'istruzione superiore)". L'iniziativa è promossa da ministero dell'Istruzione e Università di Bologna per fare il punto sullo sviluppo dei sistemi universitari nazionali ed europei in occasione del 20^ anniversario del "Processo di Bologna" e in vista della riunione dei Paesi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (2020 a Roma.