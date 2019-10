Scritte sui palazzi al corteo contro guerra ai curdi, due denunce

Due persone sono state denunciate per imbrattamento aggravato dopo il corteo contro l'occupazione turca del kurdistan siriano. In due, un 34enne e un 22enne, entrambi di origini romane ma residenti a Bologna, sono stati riconosciuti dalla Digos nelle immagini delle telecamere di sorveglianza mentre scrivevano una frase e un simbolo sui muri dei palazzi di via Indipendenza. Per entrambi è scattata anche una sanzione di 412 euro.