Sciopero lavoratori logistica, corteo in centro: possibili disagi a traffico e ritardi bus

Oggi, mercoledi 26 giugno 2019, i lavoratori della logistica si fermano "contro i licenziamenti e le discriminazioni sindacali", si legge nella nota "in occasione dell'ennesima udienza contro i licenziamenti dei militanti SGB di SDA, licenziati per motivazioni pretestuose, domani 26 giugno alle ore 11,00, i lavoratori si ritroveranno in via Farini 1 a Bologna, sotto la sede del Tribunale".



L'azienda di trsporti Tper rende noto che potranno verificarsi ritardi e accodamenti nelle vie interessate dal corteo.

