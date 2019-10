Erdogan bombarda i curdi, manifestazione e corteo a Bologna | VIDEO

Un lungo striscione appeso a sostegno del Rojava e del popolo curdo, il cui territorio in questo momento è oggetto di una invasione da parte dell'esercito turco. È quello che due ragazzi hanno srotolato lungo l'impalcatura di protezione alla torre dell'Orologio di palazzo d'Accursio, a Bologna.

I giovani dopo aver scavalcato la recinzione di protezione hanno salito tutta l'impalcatura dei lavori di ristrutturazione della torre, facendo anche scattare l'allarme. Una volta in cima hanno appeso uno striscione con scritto "Rise up for Rojava". Dal basso, gli applausi e il sostegno delle quasi 1.000 persone che hanno manifestato in piazza a Bologna, in segno di solidarietà al popolo curdo. Più tardi ha preso vita un corteo improvvisato che ha percorso via Indipendenza. (Saf/ Dire)