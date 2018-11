'Contro la repressione nelle scuole', studenti medi si incatenano al Nettuno poi sfilano in corteo

"Spezzare le catene della repressione". Con questo slogan qualche centinaio di giovani studenti medi, radunati dai collettivi Cseno, Link e RitmoLento hanno rpeso a sfilare per le vie del centro, lungo via Indipendenza in direzione della zona universitaria.

Poco prima un gruppo di attivitsti aveva circondato il Nettuno, incatenandosi simbolicamente attorno al Gigante. I motivi della protesta -spiegano dal megafono- sono da ricercare nel Dl sicurezza e nella politica repressiva del governo nei confronti degli stituti superiori: "Telecamere, can antidroga, poliziotti dentro le scuole, per loro questa è la prevenzione nelle scuole, ma per noi le scuole sicure sono quelle che non crollano, sono quelle possiamo avere aule per rimanere al pomeriggio, sono quelle dove i nostri vicini di banco non hanno problemi con la cittadinanza e possono studiare assieme a noi".