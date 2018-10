A zig zag e 'derapate' con l'auto della madre: nei guai gruppo giovanissimi

Una Volkswagen Touran, che fa zig zag, derapate e altre evoluzioni e fugge alla vista della gazzella dei Carabinieri. E' la scena che si sono trovati davanti i militari tra Corticella e Castel Maggiore, l'altra notte, prima di trovare il mezzo accostato su via Bentini. Dopo una breve ricerca sono stati identificati quattro ragazzi, due uomini e due donne, tra i 18 anni e i 22.

Dopo aver ammesso di essere stato alla giuda dell'auto della madre, il giovane conducente è stato quindi denunciato e sanzionato per guida pericolosa e per non essersi fermato all'alt: condotta che ha fruttato al ragazzo diverse centinaia di euro di multa e 16 punti detratti dalla patente.



