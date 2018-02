Corticella: ubriachi e senza biglietto, parapiglia sul bus 27

Avevano alzato un po' troppo il gomito e non avevano il biglietto, così è intervenuta la Polizia. Ieri sera alle 23 una coppia di cittadini moldavi, 40 lei, 41 lui, che viaggiavano sull'autobus 27 sono stati controllati e non erano in possesso del titolo di viaggio.

Visto il tasso alcolico i due hanno ingaggiato un tira e molla con il controllore e ne è nato un litigio. E' stata chiamata la Polizia, ma anche gli agenti hanno fatto fatica a riportarli alla calma: si rifiutavano di salire sulla volante e di esibire i documenti.

E' finita con una denuncia per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per ubriachezza manifesta.