Cibo avariato e infestato da insetti a Corticella: maxi-sequestro della Polizia Locale

Alimenti in cattivo stato di conservazione, infestati da insetti ed altri con etichettatura irregolare in un ne. A finire nei guai il titolare, un negozio a Cortciella, nel quartiere Navile, 40enne residente in città e originario del Bangladesh.

Ieri pomeriggio gli agenti del reparto territoriale della Polizia Locale di Bologna durante un controllo hanno trovato riso, tè nero sfuso e ceci avariati e infestati da insetti. Molti altri prodotti, in particolare il pesce surgelato, erano privi della regolare etichettatura. In totale, 673 prodotti alimentari preconfezionati e circa 60 chili di pesce surgelato sono stati sottoposti a sequestro penale, e il titolare sanzionato per una somma di 3 mila euro.