Vende in strada, permessi non in regola: scatta multa salata

Con un camion e una distesa di merce comprendente vasi, statue e oggetti ornamentali da giardino, aveva occupato un posteggio di uno dei mercati diffusi, nella periferia nord della città.

A finire nei guai un ventisettenne sorpreso ieri mattina da una pattuglia del reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale, impegnata in un servizio di controllo a tutela delle norme che regolano il commercio su area pubblica e il conseguente decoro urbano.

L’uomo, alla richiesta degli agenti, ha esibito una licenza non sufficiente per la vendita in essere in quel momento, dunque è scattata la sanzione di oltre 5.000 euro e il sequestro della merce, per un totale di 33 pezzi.