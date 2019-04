Bullo con pistola a gas nel cortile del Comune: denunciato

Ieri pomeriggio la Polizia ha denunciato un cittadino egiziano 20enne, irregolare sul territorio italiano, per procurato allarme. Alle 15.30 un gruppetto di 4 ragazzi è stato notato da un poliziotto fuori servizio nel cortile di Palazzo D'Accursio, uno dei quali aveva in mano una pistola, così ha allertato i colleghi.

Gli agenti della volante hanno identificato tre ragazzi, tutti cittadini egiziani regolari di 20, 19 e 17 anni, mentre il quarto e la pistola erano spariti. Convinti a telefonargli e a fissare un appuntamento in via San Felice, si sono presentati anche i poliziotti che hanno denunciato il "bullo". Infatti, l'arma che aveva in tasca era una pistola a gas, senza bomboletta, quindi innocua.

Il precedente

A gennaio, a finire nei guai era stato un 20enne toscano. Un automobilista aveva chiamato il 113, riferendo di essere stato avvicinato e minacciato da un giovane con in mano una pistola (giocattolo) in via dei Mille.