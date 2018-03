Cosmoprof 2018: dalle creme che cambiano colore alla nuova vita del mascara

Il Cosmoprof Worldwide porta a Bologna il mondo del beauty con quasi tremila espositori provenienti da settanta paesi. Tante le novità di questa edizione 2018, a partire dalla divisione per settori distinti: Cosmo Perfumery & Cosmetics, Cosmo Hair&Nail&Beauty Salon e Cosmopack .

Tra le cose da non perdere, al primo posto ci sono i prodotti che cambiano colore (Color sorcery) come le creme antirughe a base di miscele di veleni di scorpione, vipera e bava di lumaca. Il brevetto è australiano: appaiono di colore blu e, una volta applicate sulla pelle, diventano invisibili. Così da combinare in un unico prodotto attrazione estetica e benefici per la cura della pelle.

Per il trucco per il 2018/2019 il glitter la fa da padrone, con particelle luminescenti che regalano un effetto sparkling spinto. Tra le novità del settore Makeup il 'Second chance mascara drops' della Gotha cosmetics, azienda bergamasca, ovvero un prodotto naturale che dà una nuova vita ai mascara vecchi e secchi. Con 3 o 5 gocce il flacone torna a rivivere e il colore del mascara si ravviva.

Mascara drops, inoltre, è tra i 20 prodotti finalisti del Cosmoprof e Cosmopack awards, il concorso che premia le aziende più interessanti nello sviluppo di nuovi prodotti e nella ricerca di soluzioni industriali inedite. Tra questi anche altre due aziende italiane: la Omnicos group con il suo innovativo 'Bye bye brash' per dire addio a trousse e pennelli e la Cosmoproject che ha brevettato un siero estratto dai petali dei fiori.

Un must per questa edizione della kermesse, nella sezione Cosmopack, è 'Powderful': il prodotto lusso all in-one progettato e realizzato per la distribuzione al dettaglio. Si tratta di una polvere 'multi-zona' che può essere applicata come illuminante, ombretto, blush e rossetto. Grazie alle tecnologie più avanzate la polvere è pressata a caldo con un design tridimensionale e multicolore