Cosmoprof: upgrade on hair con Federica Torti

Il 18 e il 19 marzo prossimi al Cosmoprof di Bologna si terranno degli show live organizzati da Upgrade dove I riflettori saranno puntati sulle novità top di gamma dei suoi nuovi prodotti legati all’ hair style. In anteprima mondiale il nuovissimo StylerCut dedicato al taglio creativo, i phon leggerissimi e con i nuovi filtri anti capelli e cavo anti stress e le bellissime spazzole ventilate. Upgrade, azienda leader nel settore dei prodotti ed accessori per i capelli, ha concepito degli eventi live che saranno in diretta su Fb upgrade - always one step a-head ed instagram @upgrade_concept , che si pongono come obiettivo prioritario quello di stimolare la crescita della conoscenza delle nuove tecnologie applicate da Upgrade al settore attraverso la condivisione ed il confronto. Nelle 2 giornate ( dalle h 11 alle 12, dalle h 13,30 alle 14,30, dalle h 16 alle 17 ) è previsto, presso lo stand Upgrade Concept, un favoloso susseguirsi di performance e workshop. Come ospite d’onore e presentatrice dei 3 appuntamenti quotidiani di show ci sarà la presentatrice tv Federica Torti che, continua la propria collaborazione con Upgrade dopo essere stata testimonial della campagna 2017, e presenterà gli show con il responsabile della Formazione Upgrade Iuri Roselli. L’appuntamento è presso Bologna Fiere, nel Padiglione 33 stand Upgrade F8-G7