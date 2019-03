Ladri e bagarini al Cosmoprof: un arresto e sfilza di denunce

Come spesso accade, durante le manifestazioni fieristiche i eventi con grande afflusso di pubblico, i controlli delle forse dell'ordine danno i loro risultati.

I Carabinieri delle stazioni Navile e Bertalia, in occasione della fiera "Cosmoprof", hanno arrestato un cittadino polacco 40enne, con precedenti di polizia, per aver rubato 1.475 euro dal portafogli di un addetto agli stand. sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di un telefono cellulare rubato e per questo dovrà rispondere anche di ricettazione.

Sono stati sanzionati amministrativamente quattro persone, tutte di origine campana, per attività di bagarinaggio, avanzando, inoltre, nei loro confronti una proposta del foglio di via obbligatorio dal comune di Bologna

Nel corso dei servizi, i militari hanno denunciato altri due soggetti napoletani 39enni, anch'essi con precedenti di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto, al fine di sottrarsi alla loro identificazione, si erano dati alla fuga.