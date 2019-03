Gioco d'azzardo dentro Cosmoprof, aggredito il sottosegretario all'Interno

Aggredito assieme all'anziana madre, per averli ripresi. E' quanto accaduto l'altro pomeriggio al Cosmoprof, dove un capannello di soggetti dediti al gioco delle tre campanelle non ha gradito le riprese, effettuate a mezzo del telefonino, della loro attività. A riportare la notizia è il Resto del Carlino.

A essere spintonato, assieme alla madre 74enne, però non è stato un cittadino qualunque, ma il sottosegretario agli Interni Stefano Candiani, già sindaco di Varese e imprenditore, in visita presso lo stand dell'azienda di famiglia.

Nel parapiglia qualcuno ha allertato la Polizia, e gli agenti presenti alla fiera hanno alla fine rintracciato i responsabili della aggressione, due di alcuni 'volti noti' del gioco d'azzardo negli stand fieristici. Un 40enne e un 56enne, entrambi cittadini macedoni con precedenti, sono stati denunciati per violenza privata e lesioni.

Non è la prima volta che i giocatori-truffatori si fanno notare dentro gli stand fieristici: in un passato episodio, anche una cronista di Bolognatoday è stata oggetto delle loro attenzioni, dopo essere stati fotografati. Non si tratta di u vero e proprio gioco, sebbene comunque abusivo: in realtà tutti gli avventori attorno al 'croupier' sono complici, e il distratto giocatore -sovente un turista- si lascia affascinare dalla semplicità della mano, ma dopo la puntata non hanno possibilità di vincere, poiché il gioco è sempre truccato.