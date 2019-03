Furto al Cosmoprof finisce in rapina: addetta spintonata e maxi-tv spariti

Un furto di maxischermi poi degenerato in rapina al Cosmoprof, alla conclusione della fiera della cosmetica. E' successo ieri intorno a mezzogiorno, quando un uomo, spacciatosi per un addetto allo smontaggio degli stand è riuscito a prendere e occultare due maxischermi tv, utilizzati in uno stand della kermesse.

L'avidità del ladro lo ha condotto però alle manette: mentre si apprestava a prelevare anche un terzo display Lcd, l'addetta nei pressi dello stand gli ha chiesto dettagli sulla sua mansione. Sentendosi scoperto, l'uomo ha spintonato la donna per poi darsi alla fuga, terminata a una delle uscite del padiglione fieristico ad opera di due addetti interni alla fiera.

Sopraggiunti, i Carabinieri di Bologna hanno identificato il malvivente: si tratta di C.M. un cittadino italiano originario di Reggio Emilia di 49 anni, con numerosi precedenti specifici alle spalle. Il 49enne è stato arrestato per tentata rapina impropria. I due televisori sono stati rinvenuti, occultati in un nascondiglio tra altri stand.