L'ex calciatore Costacurta visita i bambini del Rizzoli

Un altro dei campioni del passato, Billy Costacurta, si aggiunge al grande team dei dottori speciali che dal 1995 affiancano l’associazione Ansabbio che ha il preciso obiettivo di donare un sorriso ai piccoli ospedalizzati e alle loro famiglie dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.

E’ la Star Therapy, una nuova terapia innovativa del buon umore, utile a sostenere la medicina tradizionale, ideata dal presidente di Ansabbio Dario Cirrone alias Dottor Sorpresa,per rendere meno traumatica l’ospedalizzazione, usufruendo dell’immagine di artisti e sportivi di fama nazionale e internazionale.

La visita ieri pomeriggio nei reparti pediatrici del Rizzoli; ad ogni bambino sono stati donati per l’occasione T-shirt, zaini, gadget e non sono mancati gli autografi e foto che li hanno ritratti con il nuovo dottore Billy Costacurta che ha augurato a tutti di tornare presto a casa in buona salute. "Una delle cose più belle è far sorridere i bambini in difficoltà", ha detto il campione, in visita insieme al direttore del reparto pediatrico Stefano Stilli.

In tanti, prima di lui, hanno detto ìi al progetto del sorriso: Lucio Dalla, Vasco Rossi, Nek, Biagio Antonacci, Laura Pausini, J.Ax, Gigi D’Alessio, Ligabue, Luca Carboni, Cesare Cremonini, Alessandra Amoroso, Emma.