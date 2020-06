Rassegne estive al via, Merola avverte: "Polizia locale controllerà, ma le multe non bastano"

"La paura non deve finire, non è un liberi tutti, ma una fase dove la maggiore libertà richiede maggiore rispetto delle regole. Io invito i cittadini a rispettare le misure di prevenzione". E' la raccomandazione del sindaco Virginio Merola, che invita a rispettare le regole anti-covid "la paura aiuta se la si trasforma in prudenza. Iniziano le rassegne estive, si può uscire e vedere gli altri - ma, sottolinea - non sappiamo se è finita, se riprenderà in autunno o meno".

Ecco l'estate di Bologna: cinema e cultura diffusa, su prenotazione | VIDEO

"Facciamo in modo sia un'estate serena, non quella del nostro scontento - e avverte - darò disposizione alla Polizia locale di controllare e multare e come sempre tutte le forze dell'ordine collaboreranno. Ma non basterà, se ciascuno non farà la sua parte. Il Ministero della Salute non ha dichiarato affatto la fine dell’emergenza. Riguarda tutti, tutti noi bolognesi, di ogni età e condizione sociale".

