Focolaio covid Bartolini, Sì Cobas: "Saliti a 118 i contagi, altri casi in altri impianti"

Il sindacato Si Cobas torna a chiedere al Comune di occuparsi delle condizioni di lavoro nel magazzino di Bartolini alle Roveri, epicentro di un focolaio di Covid-19 "che per ora ha portato all'individuazione di oltre cento positivi al tampone. Mentre scriviamo sono saliti a 118 i contagi tra i lavoratori Brt delle Roveri, e altri casi sono stati individuati negli impianti Sda, Tnt, Dhl, Palletways e Ctl", denuncia il sindacato autonomo, che domani si ritroverà nuovamente in piazza Maggiore per chiedere "un incontro urgente con la giunta comunale perchè, ascoltando lavoratori, responsabili per la sicurezza e sindacato, senza più titubanze, i luoghi in cui non sia garantita la sicurezza di chi lavora vengano chiusi, sanificati e riorganizzati non in funzione del profitto ma della salute".

Il Si Cobas ricorda che sono 130 i lavoratori che in Bartolini alle Roveri, al cambio turno, condividono gli spogliatoi e alle 19.30 la mensa. "I bagni sono in totale 10, utilizzati anche dai corrieri e dagli oltre 30 lavoratori delle agenzie interinali, che cambiano di giorno in giorno. Dopo i primi casi è solo il Si Cobas a fermarsi in due scioperi, a chiedere fin dal 15 giugno interventi drastici, come la chiusura, all'Azienda, alle Ausl e alla Prefettura, senza esito alcuno", contesta il sindacato che dà appuntamento al presidio del 2 luglio in Piazza Maggiore, con conferenza stampa alle 11.

"In Brt, come in tutto il settore della Logistica, lavorano i facchini dipendenti di cooperative o società mordi e fuggi in appalto, così i corrieri suddivisi in decine di cooperative, e i lavoratori delle agenzie interinali, quelli più ricattabili, quelli che lavorano un giorno qui ed uno lì - si legge nella nota - due dei contagiati provenivano dal Centro di accoglienza di via Mattei. La stragrande maggioranza di questi lavoratori sono infatti immigrati. Mentre il settore della logistica incrementa a ritmi sostenuti i suoi profitti, questi lavoratori sono stipati in capannoni privi dei più elementari diritti e comfort. La catena del loro sfruttamento lavorativo e sociale corrisponde a quella del contagio", scandisce la sigla. (dire)

