Trasporti gratis durante il lockdown: medaglia al merito civico al tassista

Medaglia al Merito Civico “Giorgio Guazzaloca” a Roberto Mantovani, alias “RobertoRedSox”, tassista della cooperativa Cotabo Radiotaxi Bologna, che ha messo a disposizione della cittadinanza il suo taxi durante il lockdown degli scorsi mesi dovuto all'emergenza sanitaria del coronavirus.

Martedì 14 luglio, alle ore 16, nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, il sindaco Virginio Merola conferirà la Medaglia al Merito Civico intitolata a Giorgio Guazzaloca, sindaco di Bologna dal 1999 al 2004, scomparso il 26 aprile 2017.

Il riconoscimento è stato introdotto, su proposta del sindaco Merola, nel Regolamento per la concessione delle civiche onorificenze.

"L’azione di Mantovani è stata d’esempio ad altri colleghi tassisti che hanno ugualmente messo a disposizione i loro mezzi ed è stata sostenuta dal Presidente della cooperativa. A Mantovani sono giunti ringraziamenti e attestati di stima attraverso lettere ai quotidiani e diversi sono stati gli articoli di stampa che, anche fuori da Bologna, hanno raccontato questa storia di esemplare senso civico", si legge nella motivazione.

"Mi da molta soddisfazione e tra guadagnare zero, ho scelto di guadagnare sotto zero, perchè non è un lavoro e faccio gasolio, poi le persone sono molto gentili vorrebbero farti regali, lasciarti il resto quando anticipo per loro, darti delle mance, ma zero guadagno vuol dire zero - aveva detto Mantovani intervistato da Bologna Today - poi una cosa la devo dire. Non sono il solo, ci sono altri colleghi che si sono messi a disposizione per vari servizi, sulle ambulanze, per l'Ant, ma che lo fanno in modo più silenzioso di me, magari perchè non hanno i social o non li usano, questo voglio che si sappia".