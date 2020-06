Una settimana di vacanza 'qui': L'Emilia-Romagna ringrazia i sanitari arrivati in piena pandemia

Una settimana in vacanza in Emilia-Romagna a medici e infermieri volontari giunti da ogni parte d'Italia per prestare aiuto durante l'emergenza Covid-19. Ad oggi, sono arrivati 133 infermieri e 61 medici volontari, dislocati in tutte le aziende sanitarie.

La Regione, in collaborazione con Federalberghi e Assohotel, ringrazia anche in questo modo il personale sanitario arrivato in piena pandemia per assicurare un contributo agli ospedali che stavano affrontando il momento più difficile.

“Vogliamo offrire la nostra massima ospitalità a ogni medico e infermiere che ha lasciato i propri cari per raggiungere l’Emilia-Romagna e mettersi a disposizione, con generosità e spirito di servizio, dei propri colleghi impegnati negli ospedali della regione ad affrontare il Covid-19- affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini-. Ora che la fase dell’emergenza è passata, con la collaborazione di Federalberghi e Assohotel, vogliamo ringraziarli uno ad uno offrendo una meritata vacanza a loro, insieme ad un accompagnatore, nella nostra regione. È l’abbraccio della nostra terra a chi, senza pensarci un attimo, ha voluto prestare il proprio aiuto. Impegno e generosità che non dimenticheremo mai”.

La settimana di vacanza, per due persone con trattamento di vitto e alloggio, potrà essere prenotata dal personale sanitario interessato nell’arco temporale di un anno, presso gli alberghi dell’Emilia-Romagna che aderiranno all’iniziativa.

Proprio oggi, altri 5 infermieri volontari sono arrivati all’aeroporto di Rimini insieme al ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, destinati alle Ausl di Piacenza (1 infermiere), Parma (1), Bologna (2) e della Romagna (1). Ad accoglierli, anche il presidente Bonaccini.

La presenza del ministro Boccia a Rimini per l’inaugurazione all’Ospedale Infermi del primo modulo dell'Hub regionale e nazionale per la Terapia intensiva, mentre domani 5 giugno sarà la volta del ministro della salute Roberto Speranza che sarà in visita negli hub emiliani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La proverbiale ospitalità dell'Emilia Romagna si conferma tale ancora una volta. Anche per questo motivo c'è stata una naturale gara di solidarietà tra gli operatori sanitari residenti nelle altre regioni per venire in Emilia Romagna nei momenti più critici della crisi sanitaria. Offrire una settimana di vacanza, quando vorranno nei prossimi dodici mesi, agli operatori sanitari volontari che, nei momenti più drammatici dell'emergenza Coronavirus, hanno risposto alla chiamata delle Protezione civile e sono stati impiegati in prima linea, è stato un gran bel gesto del presidente Stefano Bonaccini. Dalle settimane più difficili di marzo sono arrivati volontariamente negli ospedali, nelle Rsa e nelle carceri emiliano romagnole oltre 200 medici, infermieri e Oss. Con questo gesto l'Emilia Romagna si conferma campione di ospitalità". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ripartendo da Rimini dopo aver inaugurato l'hub di Terapia intensiva insieme al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.

Leggi anche: