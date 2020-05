Covid e movida, Sardine: "Comportamenti scellerati, non è moralismo è responsabilità"

"Dalla Lombardia alla Sicilia in questo weekend si è assistito spesso a comportamenti scellerati, di giovani e non, alla ricerca di una tanto agognata normalità". Così la riflessione del movimento delle Sardine, nato a novembre 2019 a Bologna.

La movida evidentemente preoccupa e nei giorni scorsi anche il sindaco Virginio Merola ha annunciato una stretta, in altre parole le multe e regole che valgono per tutti "gestori e clienti".

"Alcuni Sindaci hanno dovuto porre dei limiti alla ripresa delle attività di bar, pub e locali pubblici - sottolineano le Sardine - una contromisura necessaria per evitare il rischio di un possibile aumento del contagio e così i commercianti dovranno sottostare a ulteriori restrizioni, mettendo a repentaglio la propria attività lavorativa.Strette di mano, abbracci, baci, drink condivisi e minime distanze. Mascherine al mento, al collo, in mano se non addirittura in tasca, come fosse una borsetta, un ornamento superfluo - specificando - non è moralismo, è responsabilità".

Quindi l'invito è a capire che "una serata fuori, con queste condizioni, può costare la vita ai nostri cari. È realizzare l’orrenda verità con cui dovremmo convivere ancora per molto: la normalità non tornerà subito.Lo stare insieme dovrà sottostare a barriere fisiche, dolorose ma necessarie perché è attraverso esse che preserviamo la nostra comunità. A perdere la vita in una terapia intensiva, infatti, sarà chi è più debole, chi già sta lottando da tempo e chi di certo a quel drink non ha ceduto".

